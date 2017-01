Marco Bocci, che papà premuroso e attento!

09:40 - Attento e premuroso Marco Bocci si destreggia con ovetto e passeggino del piccolo Enea, nato il 22 gennaio, come un papà esperto. E a Roma, sulla strada per casa, mostra il bambino a passanti e negozianti della via, tutto orgoglioso del suo Bocci junior!

Davvero un bel papà, non c'è nulla da dire. Laura Chiatti, sua moglie dal luglio scorso, non può certo lamentarsi. E l'attrice infatti non lo fa. Il 19 marzo aveva postato uno scatto tenerissimo di Enea (senza mostrare il volto) cinguettando: "Auguri papà ... Sei meraviglioso". E del resto, da quando è diventata mamma, la bella attrice è davvero in uno stato di grazia: "Si può desiderare altro dalla vita? No" aveva scritto qualche giorno fa sotto ad una foto in cui teneva stretto il bambino sul petto.



La coppia vive prevalentemente a Perugia per tenere Enea il più possibile lontano dai paparazzi, ma quando i due tornano a Roma i flash si scatenano. Per recuperare il tempo perduto!