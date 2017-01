Mara Venier e Simona Ventura, intesa ritrovata

NAUFRAGATA La Venier con il salvagente al mare

Naufragata prima dell'Isola dei famosi, ecco Mara Venier in fuga ai Caraibi con il marito Nicola Carraro. Per festeggiare il compleanno dell'imprenditore, la coppia è volata oltreoceano per concedersi relax e svago in compagnia degli amici e per una bella vacanza tra mare e sole prima di tornare in tv.