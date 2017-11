Mara Venier e Nicola Carraro: il loro ballo emoziona il web

Basta poco, un semplice video, per emozionare i propri fan. Mara Venier, giudice popolare a Tu si que vales ha voluto condividere la commozione di un momento romantico con suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro. Dopo una serata trascorsa in un bellissimo ristorante con tanto di musica dal vivo, i coniugi si sono alzati dal tavolo per ballare sulle note di uno dei più famosi brani di Renato Zero, "I miglior anni della nostra vita". È palese l'emozione della Venier mentre, con gli occhi lucidi e abbracciata al marito, intona alcune parole della canzone.