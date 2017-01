Mara Venier con i bigodini in testa

11:14 - Prima la gaffe con la rivelazione della Playa Desnuda all'Isola dei Famosi, poi il Tapiro d'oro, le lacrime davanti alla d'Urso per il videomessaggio di Sabrina Ferilli, e ora in strada con i bigodini. Mara Venier è un fiume in piena in questo periodo d'oro per la sua professione. Opinionista nel reality di Canale 5, la showgirl riserva continue sorprese e colpi di scena...

Sul suo Instagram, aperto di recente e per volere dell'amica Alessia Marcuzzi, vengono postate foto e scatti di continuo. L'ultimo ritrae la Venier fuori da un salone di bellezza con i bigodini in testa, le infradito ai piedi per far asciugare lo smalto e la borsa sotto braccio. “Vado a fare la foto... si può andare in giro così????#milano @foto #oggi# @1onedward #amoridellazia#dilloamara” cinguetta Mara.