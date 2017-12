Mara Venier canta e balla in bigodini, lei si que vales

Davanti all'albero di Natale con dei grandi bigodini in testa per una messa in piega casalinga, Mara Venier si muove a ritmo latino cantando e ridendo tra le due collaboratrici domestiche. "La signora Mara è completamente loca", suggerisce Nicola Carraro , regista del video. La presentatrice ha raggiunto il marito a Santo Domingo per trascorrere le feste natalizie al caldo.

Spenti i riflettori sul programma di successo "Tu si que vales", in cui la Venier era a capo della giuria popolare, dopo 17 ore di volo, Mara è atterrata una decina di giorni fa nella Repubblica Dominicana senza voce. Ma alla vigilia di Natale si è ripresa alla grande e con dei bigodini tra i capelli augura buone feste a tutti con una breve e simpatica performance danzante. Anche con le amiche a spasso per la città si diverte e, per rimanere in tema musicale, si fa immortalare con una tastiera per bambini tra le mani mentre l'amica impugna una mini chitarra elettrica.



Poi in un video a tradimento, quelli che fa Nicola senza che Mara se ne accorga, la presentatrice mette in luce il suo lato più tenero mentre saluta il nipotino Claudio in una videochiamata: "Amore, manda baci a nonna, così... " suggerisce mentre bacia il telefonino.