Manuela Arcuri, poltrona molto bollente

11:50 - Lingerie bianca, autoreggenti, una sigaretta in bocca. Ritorna in grande stile Manuela Arcuri, a quasi un anno dalla nascita del suo piccolo Mattia. In uno scatto in bianco e nero dal piccante sapore amarcord, l'attrice, che ha appena compiuto 38 anni, mostra tutta la sua prorompente sensualità in una posa da femme fatale e sfodera tutta la sua carica seduttiva.

Lo scatto, pubblicato su Instagram, è di quelli su cui ci si sofferma più che volentieri. L'Arcuri "svela" il suo lato sexy e la sua irresistibile bellezza mediterranea.

Di due mesi prima è un'altra foto "d'antan", in cui l'attrice mostra uno stacco di coscia mozzafiato durante una trasmissione. Mamma Manuela sembra aver "riaffilato" le sue armi di seduzioni in vista del suo matrimonio con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, papà del piccolo Mattia, annunciato per la prossima primavera.



Una sorta di promessa per l'uomo che ama e che l'ha fatta diventare madre e che potrebbe suonare più o meno così: non smetterò mai di... farti impazzire.