Mamme a passeggio tra short e curve

In short mozzafiato o con il pancione a vista, con il prendisole post-parto o con l'abitino scozzese, le mamme vip sono tutte a spasso con i pargoli. Da Belen con jeans audaci e intriganti per la passeggiata con Santiago a Luisa Ranieri che sfoggia le prime curve della seconda gravidanza, passando per Marica Pellegirnelli, Ilaria D'Amico, Katia Follesa e non solo: guarda le belle e famose con i figli.

C'è chi di passeggini ne deve spingere due come Michelle Hunziker, in giro per Milano con Celeste e Sole, e chi, come Marica Pellegrinelli, guida l'ovetto con il piccolo Gabrio Tullio mentre porta la primogenita Raffaela Maria a una festa di compleanno vestita da principessa. Ilaria D'Amico si diverte al parco ad insegnare al figlio ad andare in bicicletta, mentre Katia Follesa si rilassa attraversando il verde con il compagno e la bambina.



Belen vince la gara di seduzione con una mise superseducente: per la passeggiata con Santiago sceglie un paio di pantaloncini che lasciano senza fiato. Laura Chiatti con il piccolo Enea si fa accompagnare dal marito Marco Bocci e Luisa Ranieri se la spassa con la primogenita e il pancione a vista.