Mamma vip con tanga in vista al parco: chi è?

09:33 - Canottiera, jeans e tanga a vista. Avete riconosciuto la bella e sensuale mamma vip sorpresa al parco a Milano in compagnia della figlia e di alcune amiche? Si tratta di Maddalena Corvaglia, moglie di Stef Burn e mamma di Jamie. Per lei uno scatto birichino che mostra la biancheria intima che sbuca dai pantaloni.

In vacanza in California la ex velina bionda ha inviato tramite il suo profilo social cartoline mozzafiato che la ritraggono in bikini sulla spiaggia. Un panorama mozzafiato e un corpo da dieci e lode allenato con tanto allenamento e palestra. Giochi e pause con la piccola Jamie e foto di famiglia.



Dal capoluogo meneghino dove la Corvaglia vive, invece, arrivano gli scatti maliziosi al parco. La ex velina alle prese con il picnic nell'erba non si accorge dell'incidente intimo e ai flash dei paparazzi non sfugge il suo tanga nero che fa capolino dai jeans...