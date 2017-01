Mamma Michelle (Hunziker) e figlia Aurora: le "quasi sorelle" danno spettacolo in spiaggia

Macché crisi. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono innamorati e felici. E, sulla spiaggia di Forte dei Marmi, tra loro ci sono solo sorrisi, carezze e tanto, tanto affetto. Da spartire con le figlie Sole e Celeste. Ma soprattutto con Aurora Ramazzotti, che con la mamma passeggia sul bagnasciuga e si scambia teneri abbracci. Poi la showgirl svizzera si scatena e salta come una teenager...

La Hunziker è estasiata dalla compagnia di tutta la famiglia, compresa mamma Ineke. Si spupazza le piccole Sole e Celeste, e sul suo amore con Tomaso splende il sole accecante della Toscana.



Ma è Aurora quella a cui dedica più attenzioni. Con lei passeggia, con lei si ferma a guardare il mare, con lei fa ginnastica in spiaggia (ed esibendo il suo fisico mozzafitato) per provare, perché no, anche qualche passo di danza. Michelle e Aurora: complici, amiche, confidenti. Insomma, la mamma e la figlia semplicemente perfette.