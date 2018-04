Maldive, Caraibi o Formentera: guarda le belle in bikini

Federica Nargi è appena approdata a Formentera con la famiglia e subito ha sfoggiato il suo fisico tonico in bikini. Cristina Chiabotto ha trascorso una vacanza all'insegna del divertimento con la sorella Serena ai Caraibi. Alessia Ventura regala cartoline mozzafiato dalle Maldive. E poi Maddalena Corvaglia in Sardegna, Laura Cremaschi sul litorale romano e non solo...

Complici i ponti, molte belle dello showbiz hanno approfittato per passare qualche giorno di sole e mare lontano dalle città. Maddalena Corvaglia regala un décolleté da dieci e lode in Sardegna, Chiara Maci si gode i suoi bambini sulle colline toscane, ma sfodera i costumi in piscina, Lorella Boccia spedisce scatti bollenti dalla California. Sfoglia la gallery e scopri le belle in bikini...