Magnini soffre, ma la Pellegrini è ancora lontana

Povero Filippo Magnini. Le ultime settimane lo hanno messo a dura prova: la lontananza dalla fidanzata Federica Pellegrini (in trasferta a Livigno), la sorpresa delle Iene che hanno assegnato a una fan (e non a Fede) il titolo di “fidanzata per tutta la vita” e ora pure l'influenza da combattere. Il nuotatore soffre, ma la Pellegrini sui social sembra più felice che mai. Ma non corre al capezzale del fidanzato? Che tiri aria di crisi?

“Odio stare male! Voglio l'estate #aerosol #influenza#nn#mollo” cinguetta mentre posta una foto sul divano sotto la copertina. Nelle ultime settimane ha sofferto parecchio, soprattutto per l'assenza di Federica che invece a Livigno si allenava e si divertiva con la squadra. I cuoricini e i “mi manchi” sull'Instagram di Magnini si sprecavano tra scatti ricordo e throw back di baci appassionati. Dal suo social Federica faceva orecchie da mercante tra racconti di allenamenti durissimi, neve, feste e amiche. Cinque giorni fa, Filippo ha postato l'ennesima foto estiva abbracciato a Federica in bikini rosso fuoco: “Ricordi Pugliesi !! .. dai che domani torni da me”. Ma della Pellegrini nessuna traccia. Lei in accappatoio a Livigno postava selfie.



Poi c'è stata l'incursione delle Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno messo alla prova la campionessa di nuoto sottoponendola a un quiz per capire quanto conosce Magnini. A sfidarla un'espertissima fan del nuotatore, che si è aggiudicata la gara perché ha risposto esattamente al maggior numero di domande sulla vita del nuotatore. Le Iene hanno raggiunto la Pellegrini a Livigno e Magnini a Pesaro.



Ora per il bel nuotatore un'altra gatta da pelare: l'influenza che lo ha messo ko e lo ha costretto al divano con l'aerosol. Ci vorrebbe proprio Federica a consolarlo. Ma lei cinguetta dallo showroom di Alessandro Martorana mentre si fa prendere le misure dal sarto: "Il mio primo #smoking non poteva che farmelo lui...”. Ma dopo la prova d'abito, sarà corsa al capezzale di Magnini?