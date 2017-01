Magda Gomes, sedere da applausi a Miami

10:46 - Ci ha messo un po' di tempo per tornare in forma dopo la nascita della sua bambina, ma ora le curve di Magda Gomes sono sexy come nel 2012. In spiaggia a Miami con la piccola Yasmine, la stilista si lascia fotografare di spalle mettendo in luce un sedere tonico e “rimpicciolito” e delle gambe affusolate. Smaltito qualche chilo di troppo, la modella brasiliana è tornata ad essere la prima testimonial della sua griffe di costumi.

Bellissima ed elegante, Magda evidenzia la sua forma ritrovata mentre gioca al mare con Yasmine, tre anni. Subito dopo il parto, a differenza di alcune colleghe come Belen e Lola Ponce, ci ha messo un po' per recuperare la taglia che sfoggiava prima di restare incinta, ma non per questo si è nascosta e ha smesso di vivere in pubblico. Anzi, lodata perché non ha avuto vergogna di mostrarsi con le gambe e un giro vita più appesantiti, si è concessa del tempo per riappropriarsi del suo guardaroba, senza mai perdere il sorriso. E alla fine ce l'ha fatta. Su Instagram, poche settimane fa ha posato su una barca indossando i costumi da lei creati e ora si diverte sul bagnasciuga mettendo in mostra la sua silhouette impeccabile. Il sedere super modellato merita complimenti e tanti applausi.