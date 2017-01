Magda Gomes in sexy bikini

11:56 - In costume, al caldo davanti al mare. Cosa potrebbe desiderare di più una bellissima Magda Gomes salterina? Nella sua Miami la modella trova sempre il sorriso e su Instagram scrive “Jump along If You feel like a room without a rooftop”. A noi non resta che ammirare la sua meravigliosa silhouette, frutto di allenamenti e... buonumore.

In una giornata di sole, con qualche nuvoletta all'orizzonte la Gomes si diverte in spiaggia con la sua bambina tutta ricci. Quasi a voler assaporare quel senso di libertà che può dare una spiaggia deserta, Magda salta e gioca sulla sabbia mettendo in luce una forma fisica perfetta. Ormai quel profilo un po' troppo appesantito della fase post gravidanza è solo un lontano ricordo. Ogni curva è al punto giusto, il sedere è tornato sodo, le gambe snelle e il ventre piattissimo. Ginnastica e gioia l'hanno resa più splendida che mai.