Maddalena Corvaglia, vasca bollente e pole dance sexy

Ho sempre cercato il senso delle cose... poi sei arrivata tu", è la speciale dedica che cinguetta Maddalena Corvaglia alla figlia Jamie avuta dal marito Stef Burns. Mamma e figlia sono nella vasca da bagno insieme, la ex velina nuda coperta solo da due spugne a celare il seno. Uno scatto intrigante come i successivi che la mostrano alle prese con la pole dance.

Maddalena in slip e reggiseno sportivo bianco si cimenta in una serie di acrobazie al palo mostrando le sue curve perfette e il suo fisico asciutto e tonico. A riprendere il siparietto piccante c'è il marito Stef. La Corvaglia, pur non sgambettando più sul bancone di Striscia da tempo, si tiene sempre allenata e negli ultimi tempi è nota la sua passione per la pole dance. Bellissima e bravissima, la ex velina pochi giorni fa aveva fatto visita alla ex collega Elisabetta Canalis, entrambe mammine orgogliose di due bimbette...