Maddalena Corvaglia riparte dal milanese Alessandro

Lei festeggia l'amore e l'ufficializzazione di coppia postando uno scatto in cui salta in mezzo a un cuore, scrivendo: “All you need is love...”. Maddalena Corvaglia, dopo la fine della storia con Stef Burns, padre della sua bambina Jamie, riparte da Alessandro Viani, un immobiliarista milanese che conosce già da tempo. I due sono stati pizzicati dal settimanale Chi durante una passeggiata di famiglia sui pattini.