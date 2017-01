Maddalena Corvaglia in costume è uno schianto di zia

Amiche, colleghe e socie in affari. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono la prova vivente che anche nel mondo dello spettacolo possano esistere legami solidi. Entrambe di casa a Los Angeles, le due ex veline trascorrono molto tempo insieme. Sul social sono esilaranti le loro gag in auto e tra le mura domestiche... E anche in occasione di una prova abiti riescono a divertirsi. Maddalena, in costume con gli stivaletti, sfoggia un fisico a dir poco perfetto: muscoloso e tonico. Ma per lei niente pose plastiche. Anzi. Con Skyler in braccio cinguetta divertita: "Sto insegnando le prime importanti paroline a Skyler " Ziiiiiaaa Mmmaddyyy. Zia Maddy . Ziamaddyziamaddyziamaddy....".



Intanto la Canalis si improvvisa fotografa e regala su Instagram un bello zoom sul sedere della Corvaglia. I follower ringraziano e attendono un cambio di ruoli.