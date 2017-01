Maddalena Corvaglia da motociclista a meccanico

10:14 - La sua carriera in tv è cominciata sul bancone di Striscia la notizia al fianco di Elisabetta Canalis. Ora Maddalena Corvaglia, la ex velina bionda, è mamma e moglie felice con una passione innata per i motori. Fisico scolpito, grazie anche alla pola dance e super sportiva, Maddy adora girare in sella alla motocicletta, ma non disdegna neppure i motori delle automobili. Come dimostra lo scatto che ha postato sui social.

“Sto vivendo un momento molto positivo, mi sento serena, appagata. Sia nel lavoro, sia nella vita privata. Amo mio marito, mia figlia sta bene, sono riuscita a ritagliarmi i miei spazi... cosa desiderare di più?” ha dichiarato qualche settimana fa al settimanale Vanity Fair. Il suo profilo Instagram è zeppo di foto felici: da mamma tenera e dolce della piccola Jamie, 3 anni, a quelle più passionali con il marito Stef Burns, sposato nel 2011, passando per quelle sportive a testa in giù arrampicata ovunque, quelle provocanti stesa a letto mezza nuda. Ma c'è il posto anche per le foto più divertenti come quella in cui la Corvaglia è alle prese con il motore dell'auto, stesa a terra come un vero meccanico. Ci prova, ma poi cinguetta: “Dopo aver fatto un casino con la macchina, faccio quello che mi viene meglio : UNA BELLA FOTO!!!? #limportanteèprovarci”.