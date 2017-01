Maddalena Corvaglia, bikini e amore con Stef

12:12 - Mamma e papà abbracciati in bikini mozzafiato a Las Vegas. La cartolina americana è stata scattata da Jamie, la bimba di tre anni di Maddalena Corvaglia e Stef Burns. Abituata a vedere i selfie della ex velina, la “nanetta” (come la chiama affettuosamente la mamma) si improvvisa fotografa e immortala i genitori in tenuta sexy.

La Corvaglia è volata in America e posta immagini stesa in bikini mentre prende il sole, seduta sul gradino di casa, allo zoo con la figlia. “Un'altra avventura insieme piccola mia, un altro viaggio insieme” aveva cinguettato qualche giorno fa in partenza dall'aeroporto di Milano. Tra scatti sportivi, foto acrobatiche e rombi di motori, Maddalena tiene aggiornati i follower sui suoi movimenti e sulle sue bellissime curve.