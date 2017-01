Madalina Ghenea, vacanze sexy a Cuba

10:03 - Da St Barth a Cuba per trascorrere delle vacanze indimenticabili in compagnia di un'amica. Madalina Ghenea, la modella rumena dalle curve provocanti posta sul social il suo album di viaggio ricco di selfie. In costume, mentre sorseggia latte di cocco, con un mini abito scollato tra le strade dell'Havana, Madalina si distingue per la sua imponente bellezza.

Sorride davanti all'obiettivo e si lascia immortalare con quel fare seducente proprio come se fosse sul set di un servizio fotografico. Lei che di shooting e passerelle se ne intende, ammicca e mostra quella silhouette ben proporzionata. Altro che modelle scheletriche.



Tra immagini in barca con abiti sexy e svolazzanti e pose tra i vicoli dell'Havana, Madalina riesce a catalizzare l'attenzione solo su sé. Gambe affusolate e seno evidenziato da scollature vertiginose non passano inosservati.