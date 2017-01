Madalina Ghenea e Philipp Plein fanno coppia

Durante il Festival della Canzone Italiana la Ghenea aveva raccontato di essere single e pronta per innamorarsi di nuovo. Detto fatto, sul suo cammino ha incontrato di nuovo Plein, per il quale aveva sfilato nel 2014 a Milano, ed è scattato l'amore. Alle spalle l'attrice romena lascia storie importanti con i divi del cinema, come Gerard Butler e Michael Fassbender, mentre lo stilista dalla fama di sciupafemmine ha avuto storie da cover con Lindsay Lohan, Aida Yespica, Cecilia Capriotti.



Sui rispettivi profili social postano gli scatti del loro amore. Lui che l'abbraccia con passione e la tiene sulle gambe in palestra, lei che lo stringe per mano, un tatuaggio uguale sulle dita, rose rosse, selfie al mare, video in auto tra baci e coccole. La Ghenea sexy e conturbante mostra con orgoglio il suo boyfriend e Plein è inarrestabile.