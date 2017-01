Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, pancione e coccole in acqua

12:03 - Dolce attesa al fresco per Luisa Ranieri, pizzicata con il pancione a mollo da "Diva e Donna". E mentre lei rinfresca la bimba che porta in grembo, il marito Luca Zingaretti gioca in acqua con la primogenita Emma. L'attrice è al settimo mese di gravidanza e sfoggia sorridente le sue forme lievitate, coperte da un bikini a fascia. D'altra parte al suo fianco uno degli uomini più desiderati dalle donne, che però ha occhi solo per lei.

A 41 anni Luisa non si aspettava di allargare la famiglia perché "ero oltre con i pensieri, ma questa gravidanza è un po' anche un regalo per Emma". Una cicogna a sorpresa, che ha spiccato il volo dall'Inghilterra, come ha spiegato l'attrice: "Emma è stata concepita a Parigi, stavolta siamo tornati da Londra e ci siamo accorti che era successo di nuovo...". Insomma, meglio stare attenti quando la famiglia Zingaretti prepara le valigie...