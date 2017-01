Luisa Ranieri e Luca Zingaretti in un mare d'amore

Vacanze in famiglia per il Commissario Montalbano. Luca Zingaretti si gode gli ultimi giorni d'estate con la bellissima moglie, la collega Luisa Ranieri, e le due bimbe Bianca di un anno ed Emma di 5. La coppia, insieme dal 2005, si è sposata nel 2012. Il settimanale "Diva e Donna" li ha pizzicati felici e innamorati a Capalbio, in Toscana. Tra baci sul collo e dolci coccole.

Zingaretti è un papà premuroso, che non perde di vista neanche per un attimo le due figlie. La Ranieri si gode il quadretto familiare con orgoglio, poi si lascia avvinghiare dal marito, e sorride divertita quando l'attore porta la più piccola, che ha compiuto un anno il 27 luglio, in acqua per farle fare un bagnetto. Insomma tra giochi sulla sabbia, tanto amore e divertimento, i due attori (54 anni lui e 42 lei) sono più affiatati che mai.