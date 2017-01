Luisa Ranieri e Luca Zingaretti in attesa del secondo figlio

10:49 - Luisa Ranieri fa il bis. Dopo la nascita della piccola Emma, di 3 anni, la famiglia Zingaretti è pronta ad allargarsi. Secondo il settimanale Diva e Donna, l'attrice 41enne sarebbe infatti in dolce attesa. Sposata dal 2012 con il collega Luca che ha conosciuto sul set di Cefalonia nel 2005, la Ranieri è stata pizzicata per le vie di Roma con un piumino che nascondeva le sue dolci curve.

Stanno insieme da 10 anni, ne hanno 13 di differenza e sono una delle coppie più invidiate dello showbiz italiano. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, già genitori di Emma, "una bambina piena di energia", come afferma la mamma, sono pronti a dare un fratellino o una sorellina alla principessa di casa.



"Prima di diventare madre ho aspettato molto: non sentivo l'istinto. Però quando è arrivata, ho detto: va bene, ci sono", ha confidato Luisa. E ora è pronta a replicare insieme all'uomo della sua vita, quell'uomo che tutte le donne italiane le invidiano.



“Mi sono sposata tardi perché il matrimonio sancisce una scelta, non avrei mai fatto una figlia con lui se non fossi stata sicura che era l'uomo della mia vita. L'incontro con un uomo di quasi tredici anni più grande, profondo, concreto, mi ha dato un'altra capacità introspettiva, è stato come fare un master". Ha sottolineato la Ranieri che, fotografata a passeggio in tenuta sportiva con Luca ha nascosto le sue curve materne sotto un piumino. Luca, premuroso, la teneva a braccetto e le baciava la spalla mentre lei era impegnata in una fitta conversazione al cellulare. Poi di nuovo uniti per la loro marcia in scarpe da tennis...