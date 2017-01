Luigi Mario Favoloso dà del "criminale" a Corona e gli scrive: "A Nina Moric ci penso io"

E' la prima volta che uno dei fidanzati post Corona della Moric si "intromette" nelle faccende familiari della modella croata. Ma la situazione al momento è caldissima. Nina è appena uscita da un tentato suicidio, che lei definisce però solo una brutta caduta, Corona è in attesa di perizia psichiatrica per ottenere i domiciliari e il piccolo Carlos, pare, sia già stato affidato alla famiglia paterna. Insomma un bel pasticciaccio.



Cosa c'entra Favoloso? Ritrovata l'intesa con la Moric, dopo il tentato suicidio di lei, mai ammesso dalla modella croata, ma ancora non meglio definibile, il giovane è partito al contrattacco alzando la voce in difesa della sua donna. L'occasione gli è arrivata da un articolo pubblicato sul settimanale Chi in cui, tramite il suo avvocato, Fabrizio Corona fa sapere di essere molto preoccupato per Nina e per il figlio Carlos: "Fabrizio ha a cuore il benessere di suo figlio, ma è anche preoccupato per la sua ex moglie. Ha già fatto capire che, quando sarà un uomo libero, si prenderà cura anche di lei. Per questa vicenda c'è piena collaborazione fra tutti i protagonisti".



Ed è proprio su quest'ultimo punto che l'attuale fidanzato di Nina non ci sta e replica: "Le problematiche della vita di Nina sono quasi tutte legate ai tuoi pasticci, e che da quanto leggo, ti concederebbero gli arresti domiciliari, solo nel caso in cui la perizia psichiatrica di maggio evidenzi che stai poco bene psicologicamente, quindi non solo resteresti comunque un criminale, (colui che ha commesso crimini) ma pure disturbato .. E vuoi prenderti cura di quella che oggi è la mia fidanzata? Saresti stato più credibile se avessi promesso di finire da solo la Salerno-ReggioCalabria !! Prenditi cura di te stesso, e magari di tuo figlio, dormi sereno che a Nina ci penso, io. Saluti. UN INCENSURATO IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE".



C'è materiale abbastanza per far arrabbiare un po' di persone e magari anche per una querela da parte di Corona. Nessun commento invece per ora da parte della Moric, che intanto si fa però un altro tatuaggio e cinguetta: "Io mi sono tatuata doppio infinito....qualcuno invece rilascia interviste insensate .. Boh!".