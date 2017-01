Ludovica Frasca e Luca Bizzari, un amore che tiene!

Più innamorati che mai e ancora in vacanza. Luca Bizzarri e Ludovica Frasca fanno coppia ormai da oltre un anno e la loro love story sembra proseguire a gonfie vele. Schivi e poco amanti dei riflettori per quanto riguarda la loro vita privata i due sono però super social e su Instagram testimoniano il loro grande amore.

Mentre lui posta uno scatto di lei in bikini, stesa su un lettino sotto il sole, le sexy curve ben in vista e scrive "Senza parole", lei, pubblica il diario delle loro lunghe vacanze di coppia. Teneri, abbracciati e innamoratissimi. La velina è più bella e felice che mai, con Bizzarri, sebbene a separarli ci siano ben 22 anni, ha trovato la serenità. Ma è soprattutto il comico ad essere letteralmente capitolato davanti alla bellezza e alla freschezza di Ludovica. Insomma una coppia della televisione che tiene duro e che non sembra per nulla intenzionata a cambiare direzione.