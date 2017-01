Ludovica Frasca e Irene Cioni, le veline in love

Hanno trascorso un lungo weekend d'amore Irene Cioni e Ludovica Frasca. Le veline di Striscia la notizia, sempre più innamorate dei rispettivi fidanzati, in questo "ponte" hanno cinguettato cuoricini e amore. Irene in partenza con Federico e Ludovica in relax con Luca, o meglio Luca Bizzarri, con cui vive una bellissima storia da diverso tempo.