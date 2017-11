Ludovica Frasca, completamente nuda sul letto al tramonto

Vacanze in Grecia per Ludovica Frasca, velina uscente dopo quattro anni sul bancone di Striscia la Notizia. Sui social fa impazzire i fan con un nudo in penombra in cui lascia intravedere le curve della schiena nuda e parte del lato B mentre è sdraiata sul letto. "Chesaramai è la mia personale etica della capacità di risposta", cinguetta lei a margine dello scatto al tramonto.

Fidanzata con Luca Bizzarri, da poco eletto presidente della Fondazione Palazzo Ducale a Genova, Ludovica assapora momenti di relax in Grecia tra letture, bagni, tramonti incantevoli e un nudo che non passa inosservato. I fan di fronte alle sue curve perfette si scatenano. C'è chi si complimenta per la delicatezza dello scatto, chi suggerisce un calendario e chi fa un appello: "Ma il tuo Luca ti lascia sempre sola? Ma come fa... Fossi in lui non te lascerei neanche un secondo"...