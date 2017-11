Ludmilla Radchenko, bikini hot a due mesi dal parto

"Ed ecco tornati nel posto dove abbiamo concepito Nikita 1 anno fa!! Love this place", cinguetta Ludmilla in posa con un due pezzi rosa spettacolare che mette a nudo le sue forme sexy. "A volte avevo paura di non diventare mai una madre... ed eccomi che il tempo è volato... e siamo in 4... posso contare tutti i tramonti contemplati insieme...", aggiunge poi in un altro post senza trattenere l'emozione. Insieme a lei ci sono il marito Matteo, impegnato in piscina con Eva e il piccolo Nikita, nato a fine maggio.



Prima di partire per le sue vacanze in famiglia, la Radchenko, artista affermata, ha donato una sua opera in rilievo ad Andrea Bocelli proprio nella tenuta del tenore in Toscana.