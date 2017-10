Lucilla Agosti, "terzo" pancione al sole

Si gode "sole, colori meravigliosi e amici di sempre" in Sicilia, ma soprattutto si gode la sua maternità e non potrebbe essere più felice. Lucilla, 38 anni conduttrice e attrice, è in splendida forma fisica tanto da permettersi pose sexy in bikini e... pure con i tacchi. Mamma di Cleo, nata nel 2011, e Diego, nato nel 2013, avuti con il finanziere Romiti, la Agosti non ha ancora reso noto il sesso del nascituro. Un passo alla volta... ma per il momento non verso l'altare perchè "il matrimonio non ci interessa", ha dichiarato di recente.