Luca Zingaretti, tenero papà con le sue figlie

Lontano dal set Luca Zingaretti è solo per le sue donne. A Maccarese, sul litorale laziale, l'attore e la moglie Luisa Ranieri si concedono una giornata sulla spiaggia insieme alle piccole Emma e Bianca. Mentre la coppia consuma il pranzo al tavolo, le bimbe si scatenano ai giochi, come mostrano le immagini del "Settimanale Nuovo"...

Cappellino in testa e occhiali da sole per il commissario più famoso della tv che si rilassa in famiglia poco distante da Roma. Con lui c'è la bellissima moglie e collega Luisa, sposata nel 2012 dopo sette anni d'amore, e insieme, tra un boccone e due parole, non perdono di vista le bimbe che si intrattengono in spiaggia.



Papà premuroso, Luca segue passo passo le sue bimbe con un occhio di riguardo alla piccola di casa, Bianca, di quasi due anni, che tenta di imboccare mentre è impegnata sullo scivolo. Più grande e autonoma è Emma, 5 anni, che invece mangia vicino ai genitori come una vera donnina e solo dopo aver finito il pranzo raggiunge la sorellina.