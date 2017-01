Luca Zingaretti a Pantelleria è solo per le sue donne

L'attrice napoletana ha dichiarato che da quando è nata la secondogenita lei e il marito si sono ritrovati ancora più complici. E ora, lontano dai rispettivi set hanno la possibilità di trascorrere qualche giorno insieme in Sicilia.



Entrambi si dedicano con premura alle loro figlie, Luca sorveglia la più grande che si diverte in acqua con un'amichetta al largo dell'isola, mentre Luisa, in splendida forma fisica, accudisce Bianca, pronta a muovere i primi passi, come dimostrano le immagini di "Chi".



Tra le coppie più belle dello showbiz, Zingaretti e la Ranieri sono anche social. Se lui di recente ha postato un'immagine di Lulu con tanto di dedica: "Giorni fa ho postato da questo stesso posto lo stesso tramonto. Oggi è più bello perché lei è tornata a casa!", lei su Instagram, di fronte a un panorama mozzafiato, si mostra con un cappello rosa e degli occhiali da sole cinguettando: "Sola sola me ne sto a pensare e ripensare che la sera bisogna andare a dormire un po' prima e soprattutto bere meno passito! Ahia che mal di testa!". Anche in vacanza ci vuole uno strappo alla regola!