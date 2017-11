Luca Toni: "Dopo 20 anni di fidanzamento sposo Marta Cecchetto"

Sono fidanzati da quasi vent'anni e hanno due figli, Leonardo e Bianca, ma il grande passo non l'avevano ancora fatto. Adesso per Luca Toni, ex bomber della Nazionale e Marta Cecchetto è giunto finalmente il momento di convolare a nozze. A svelarlo è il il settimanale “Chi”, che rivela anche la data del fatidico "sì": il prossimo 9 settembre.