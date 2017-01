Luca Argentero, weekend d'amore con Cristina Marino

Passione irrefrenabile per Luca Argentero e Cristina Marino. Finita l'estate, la neocoppia non ha spento i bollori e ai bordi della piscina di un resort sulla Costiera Amalfitana l'attore e la modella si scambiano effusioni infinite senza staccarsi un attimo l'uno dall'altra. L'amore, scoppiato lo scorso anno, è sempre più saldo e come mostrano le immagini del settimanale Chi l'eros non accenna a spegnersi.