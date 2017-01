Luca Argentero, la nuova compagna è Cristina Marino

Che il matrimonio tra Luca Argentero e Myriam Catania stesse attraversando un periodo 'particolare' era cosa nota già da tempo. Lei, infatti, non si faceva remore a baciare e flirtare con i suoi amici in pubblico, mentre al marito non restava che fare buon viso a cattivo gioco.



"Non puoi contenere il Gange in un bicchiere" commentava qualche tempo fa l'attore a proposito dei comportamenti disinvolti della moglie. Per il 2016 Argentero, però, pare voglia navigare in acque più sicure, con Cristina al suo fianco.