Luca Argentero, la nuova compagna Cristina Marino è una bomba social

Lui, sex symbol, 37 anni, di cui 11 con Miriam Catania. Lei, 24, studentessa e attrice per vocazione. Si sono conosciuti sul set di un cinepanettone e da allora non si sono più mollati, bruciando tutte le tappe. Vivono nello stesso appartamento a Roma e il settimanale Chi li ha pizzicati mentre entrano ed escono di casa. Che il matrimonio tra Luca Argentero e Myriam Catania stesse attraversando un periodo 'particolare' era cosa nota già da tempo. Lei, infatti, non si faceva remore a baciare e flirtare con i suoi amici in pubblico, mentre al marito non restava che fare buon viso a cattivo gioco. "Non puoi contenere il Gange in un bicchiere" commentava qualche tempo fa l'attore a proposito dei comportamenti disinvolti della moglie.