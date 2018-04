Luca Argentero: il bel volto del cinema italiano compie 40 anni

Luca Argentero spegne quaranta candeline. Sono passati quindici anni da quando l’attore ha varcato la soglia della casa più spiata d’Italia per partecipare alla terza edizione del Grande Fratello, facendosi subito notare per l’innegabile fascino e i modi gentili. Da allora la sua carriera è decollata e noi abbiamo voluto ripercorrerla con questo video. Il salto dal piccolo al grande schermo è stato breve e Luca ha dimostrato di sapersi adattare a ogni tipo di ruolo, recitando in decine di pellicole cinematografiche.



In questi anni Argentero non si è dedicato solamente alla recitazione. Infatti, è vicepresidente di una onlus e di recente ha anche lanciato una start up. Non c’è da preoccuparsi però, Luca non ha nessuna intenzione di abbandonare la carriera d’attore.