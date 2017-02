Luca Argentero e Myriam Catania, ognuno ha le sue passioni

Poli opposti... per Luca Argentero e Myriam Catania. Argentero si è concesso una minivacanza sulle sue montagne preferite in Valle d'Aosta con la fidanzata Cristina Marino. La sua ex Myriam Catania si gode la gravidanza a Roma tra le braccia del compagno Quentin, che diventerà papà a maggio. Il settimanale Chi mostra la ex coppia di nuovo felice con altri compagni.

In mezzo alla neve di Courmayeur si lascia trasportare dalla passione per Cristina, la giovane modella e attrice che lo ha letteralmente stregato. Argentero, che ha portato la Marino proprio dove andava a sciare quando era piccolo, non si trattiene e stringe a sé la fidanzata dai boccoli d'oro. I due passeggiano mano nella mano sulla neve e si accarezzano con dolcezza.



A Roma invece va in onda un altro siparietto d'amore: quello tra Myriam Catania e Quentin. L'attrice, ex moglie di Luca Argentero, si scambia effusioni con Kammermann, manager parigino da cui avrà un figlio a maggio.