Luca Argentero e Cristina Marino, coppia ufficiale e topless da Oscar

Myriam Catania ha superato la separazione da Luca Argentero e in un'intervista recente ha detto: “L'amore non finisce, cambia. È successo che ho visto Luca con un'altra persona, e io mi sono innamorata di un'altra. Ho provato a vedere le cose da fuori...”. E da fuori le cose sembrano proprio andare alla grande per Luca e Cristina Marino. Eccoli paparazzati a Gallipoli dal settimanale Chi: lui raggiante, lei con un topless da Oscar.

Il legame tra l'attore 38 anni e la modella 24 ora è ufficiale. Argentero si sta godendo una seconda giovinezza e in Puglia si scatena con la sua Cristina. Lei non rinuncia mai al topless e sulla spiaggia di Gallipoli sfodera le sue forme perfette sotto gli occhi di Luca che la controlla e la tiene stretta. I due si sono conosciuti un anno fa sul set di “Vacanza ai Caraibi” e da allora il loro amore è andato via via crescendo. Le voci che volevano Argentero e la ex moglie, Myriam Catania incontrarsi di nascosto paiono curiose. Tanto più che l'attrice ha annunciato di essersi nuovamente innamorata ma di mantenere ottimi rapporti con l'ex.