Luca Argentero bacia ancora Cristina Marino

Luca e Cristina sono stati pizzicati a Roma mentre studiano insieme un copione, ridono a crepapelle e si scambiano teneri baci. Tra i due il fuoco non si è affatto spento, ma sembrano molto intimi e felici. La Marino, modella più giovane di lui di 12 anni, è bellissima e raggiante e Argentero non ha occhi che per lei e le sue curve. Cosa ne penserà la Catania di queste nuove foto?