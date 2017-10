9 febbraio 2016 Luca Antonelli, presto papà Il calciatore del Milan avrà una bambina dalla moglie Marta Comparoni di BARBARA SONGIA Scrivi all'autore

09:42 - Un mese fa il sì in Comune a Lissone, l'anno prossimo le nozze in chiesa, ma intanto Luca Antonelli, calciatore del Milan e difensore della Nazionale, aspetta l'arrivo della sua bambina. La moglie Marta Comparoni è in dolce attesa e in primavera sboccerà un fiocco rosa. “Luca è un ragazzo magico... Penso sia una delle persone più dolci ed umile che abbia mai conosciuto” racconta Marta a Tgcom24.

Marta Comparoni, moglie da poche settimane del terzino Luca Antonelli...

Ci siamo sposati in comune, è stato un matrimonio molto semplice con la presenza solamente delle nostre famiglie, volevamo fosse una cosa intima. Il matrimonio in chiesa con tutti gli amici e parenti verrà celebrato l'anno prossimo... con la presenza di una piccola persona in più...



Dal Genoa al Milan, come avete vissuto questo passaggio?

Era la fine di gennaio ed il calciomercato stava quasi per finire.. Un venerdì pomeriggio il mio telefono ha cominciato a squillare e parenti e amici mi hanno dato la notizia della trattativa; non ne sapevo niente quindi pensavo mi prendessero in giro. Eravamo a Genova da tanti anni ed in quel periodo stavamo cercando una casa da comprare perché convinti che saremmo rimasti lì ancora per tantissimi anni. Ci trovavamo bene ed eravamo felici e Genova! Quando però mi hanno confermato che saremmo passati al Milan sono stata felicissima per Luca ma soprattutto per me, perché potevamo tornare a casa dalle nostre famiglie, a casa nostra e da tutti gli amici di una vita.. E' stato bellissimo! Abbiamo deciso di vivere a Lissone, vicino a Monza, perché avevamo già acquistato questa casa anni fa e perché ci piace tantissimo. Inoltre in 10 minuti arriviamo a Milano!



Quando vi siete conosciuti tu e Luca?

Ci siamo conosciuti nel 2009 tramite amici in comune. Inizialmente ci frequentavamo in amicizia, poi siamo usciti a cena da soli e da lì non ci siamo più separati. Luca è un ragazzo magico. Non ama molto la vita mondana: alle serate in discoteca preferisce una bella cena in compagnia dei vecchi amici o un film al cinema. Inoltre mi fa ridere e credo che questo sia, insieme alla complicità ed al rispetto, uno dei segreti per mantenere viva una relazione per tanti anni.



A Natale eravate in montagna con Federica Nargi e Alessandro Matri, dove trascorrete le prossime vacanze?

Siamo stati insieme a Courmayeur qualche giorno, ma le prossime vacanze le passeremo al mare in Toscana dove la mia famiglia ha una casa. Fra poco partorirò quindi non potremo andare in posti lontani. Ovviamente aspetteremo sempre gli amici che verranno a trovarci.