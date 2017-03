Lory Del Santo: "Voglio una bambina a 60 anni"

“Voglio una figlia perché so che con lei avrei un rapporto speciale, molto empatico. E so che tutto può succedere. Per ma sarebbe un peccato non provarci” continua la Del Santo. Il fidanzato Marco ha già fatto tutti gli esami necessari, ora manca Lory: “Non basta il coraggio. Devo trovare un sistema che mi aiuti, dato che rimanere incinta naturalmente alla mia età è molto difficile se non impossibile”.



“Marco è la mia anima gemella, mi ha permesso anche di rivedere le mie priorità – continua la Del Santo – Sono stata circondata da uomini che non hanno voluto i figli che abbiamo avuto, e infatti sono fuggiti tutti. Ma questo non mi ha impedito di tirare su due ragazzi meravigliosi”.