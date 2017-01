Lory Del Santo contadina sexy

Quale miglior ginnastica all'aria aperta? Lory Del Santo spala terra e dice a Tgcom24: "E' un esercizio aerobico che libera la mente e all'aria aperta favorisce nuove ispirazioni artistiche. In una situazione isolata e frugale si possono ritrovare i veri valori del vivere scollegati dal mondo frenetico dei cellulari". E così eccola in questa gallery tutta da sfogliare...

Dopo la grande fatica di realizzare The Lady 2 e prima di iniziare le riprese più importanti di The Lady 3, mi sono concessa una vacanza a Miami” racconta Lory a Tgcom24. E così eccola negli scatti del figlio Devin sensuale e bellissima mentre fa la contadina. "Le foto me le ha scattate Devin che ogni tanto mi dedica qualche ritratto" aggiunge orgogliosa.