Loredana Lecciso a Pavia, in fuga da Al Bano

“La Lecciso scappa da casa” titola Novella 2000. E della fuga da Cellino di Loredana se ne parla da un po'. Da quando è partita per Pavia per andare a trovare il fratello e ha deciso di restarci anche durante le feste di Natale, forse innervosita dagli scatti social di Al Bano con la sua ex Romina Power. I due cantanti, dopo aver postato foto insieme con tanto di cuore di cioccolato in mano, hanno trascorso in coppia il Capodanno. Al Bano ha detto: “Con Romina siamo come fratello e sorella”. Ma la Lecciso pare non aver gradito.