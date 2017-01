Lola Ponce si sposa con il suo Aaròn Diaz

Ha tenuto tutto segreto fino all'ultimo, ma la data si avvicina e così Lola Ponce ha dovuto confessare il suo bellissimo segreto: il 20 giugno sposerà Aaròn Diaz, papà delle sue due figlie e suo compagno dal 2012. A fare da paggette le due bambine e intanto lei si tiene in forma per il suo prossimo video e sfoggia curve mozzafiato...

Due figlie, Erin, 2 anni e Regina nata nell'agosto scorso e un corpo da top model, l'attrice e cantante argentina che in Italia è diventata famosa grazie al musical "Notre Dame de Paris" e alla vittoria a Sanremo 2008 insieme a Giò di Tonno, non potrebbe davvero volere di più nella vita. Bellissima e super felice accanto al suo Aaròn, modello conosciuto nel 2012 sul set della telenovela El Talisman e di cui è innamorata pazza. Una famiglia perfetta e da copione, come mostrano gli scatti social che Lola ama postare su Instagram. Momenti intimi e privati in cui si mostra mamma premurosa e super sexy, moglie tenera e affettuosa e artista che non trascura gli strumenti del suo lavoro, ovvero il suo corpo invidiabile: forme scolpite e curve sensuali da sexy chica argentina.