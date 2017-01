Liz Hurley sfoggia un bikini da urlo: 51 anni e non vederli

Liz Hurley, una bellezza senza tempo. Scatta un selfie in bikini rosso, 35 anni dopo quella posa del film Indiavolato in cui interpreta un affascinante Diavolo tentatore, e non ci sono differenze. Anzi l'attrice inglese, 51 anni, è ancora più bella e sensuale di allora. Da poco ha lanciato la sua nuova linea di beachwear e sui social si diverte a postare scatti che la ritraggono in costume: il risultato lascia senza fiato.