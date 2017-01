Liz Hurley in bikini, a 51 anni mamma che fisico!

Non ha mai nascosto le sue curve. Infatti per pubblicizzare i costumi del brand che ha creato sfoggia sempre il suo fisico bestiale. Ma ogni volta è sempre bello ammirare l'attrice ultracinquantenne sul bagnasciuga mentre mostra un corpo tonico e sensuale.



Il segreto della sua forma sta nell'attività fisica. L'importante è non stare seduti sul divano, ma stare sempre in movimento. “Io passeggio molto con i miei cani – ha detto di recente l'attrice – non conta che taglia sei, ma è importante fare esercizio fisico e sentirsi in forma. Io non vado in palestra, ma non sto mai ferma”.



Uno degli scatti sensuali in bikini è accompagnato da una didascalia in cui la Hurley dice: “La vita è breve, compra un bikini”. E con questa massima Liz lascia senza parole...