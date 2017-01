13 gennaio 2015 Liv Tyler, pancione nudo per un ritratto all'ultimo mese di gravidanza L'attrice posta un selfie su Instagram, radiosa e felice del suo secondo bebè in arrivo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:55 - Ultimo mese d'attesa e pancione nudo in primo piano. Non una copertina però per Liv Tyler, 37 anni e incinta del suo secondo bebè, bensì un quadro. L'attrice infatti posa quasi senza veli nello studio dell'amica pittrice Jemima Kirke, e si regala un dipinto per ricordare questo bellissimo momento.

Nessuna rivelazione sul sesso del bebè in arrivo: "Sarà un lui o una lei, chissà?. Perché saperlo prima? " cinguetta la Tyler su Instagram dove pubblica lo scatto. Già mamma di un maschietto, Milo di 9 anni avuto dall'ex il musicista Royston Langdon, Liv è bellissima e radiosa. Presto nascerà questo secondo bambino, coronamento della sua love story con David Gardner, agente sportivo con cui sono in arrivo anche le nozze. Il cellulare in mano pronta per il selfie, reggiseno e slip di pizzo e una camicia aperta sul pancione nudo: "So fun to be painted by a frien!", cinguetta felice.