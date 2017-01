Liv Tyler, di nuovo incinta a meno di un anno dall'ultimo bebè

"Oh santo cielo, sembra che la cicogna venga a farci visita di nuovo. Sto crescendo un altro piccolo Tyler Gardner nel mio ventre. La nostra famiglia sta crescendo. Sono davvero grata..", così Liv Tyler, 38 anni, annuncia la sua terza gravidanza su Instagram. In uno scatto in sottoveste nera, la mano sopra al pancino, già arrotondato, la bella attrice sorride e al compagno David Gardner scrive: "I love you"...

La coppia, già genitori del piccolo Sailor nato nemmeno un anno fa, è al settimo cielo. Gardner pubblica una foto della bellissima compagna in prendisole bianco sulla spiaggia e visibilmente incinta: "My beautiful baby is pregnant !!!! Sooooooo excited and so blessed, I love you" scrive: "La mia splendida bambina è in attesa. Così eccitato e fortunato... Ti amo". La loro relazione, nata nel 2014 grazie allo "zampino" di un'amica comune, nientemeno che Kate Moss, procede quindi a gonfie vele...E in soli due anni la Tyler e Gardner, che di mestiere fa il procuratore sportivo, si ritrovano con una famiglia super allargata. Liv infatti ha già un figlio di 11 anni, Milo, avuto dall'ex marito Royston Langdon. Mentre David è anche genitore di Grey, nato dalla relazione con l' ex moglie Davinia Taylor. L'anno scorso è arrivato Sailor e adesso eccone un altro in vista... Solo un anno fa, proprio a gennaio Liv pubblicava su Instagram uno scatto con un grosso pancione, pronta a partorire. Adesso rieccola incinta e felice. Una vera vocazione per la maternità!