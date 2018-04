Lite "reale" tra la Regina Letizia e la suocera Sofia per una foto!

Sul sagrato della Cattedrale, Sofia abbraccia le nipoti Leonor, 12 anni, e Sofia, 10, figlie di Letizia e Felipe. La nonna le cinge strette a sé davanti a un nugolo di fotografi, ma Letizia si para davanti più volte camminando nervosamente vicino al terzetto. Poi si avvicina alla figlia e le sistema i capelli, ma la bambina infastidita o per il gesto della madre o per l'abbraccio troppo pressante della nonna, sposta entrambe le mani (di mamma e nonna) sotto gli occhi di Felipe, del nonno Juan Carlos, ma soprattutto dei fotografi.



La scenetta viene ripresa da un video che in men che non si dica diventa virale, creando due opposte fazioni. Sul web il #TeamSofia si schiera a favore della nonna che vuole fare una foto con le nipotine, seppure stringendole fin troppo forte a sé; il #TeamLetizia difende la ex giornalista rea di aver solo accarezzato i capelli della sua bambina. Ma comunque lo si veda l'incidente denota il dissapore che corre tra le due e la stampa sottolinea l'imbarazzo di corte...