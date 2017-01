Linda Morselli, The Doctor ancora nel suo cuore

Da oltre un mese non è più la fidanzata di valentino Rossi, ma è semplicemente Linda Morselli. Fisico strepitoso, aria sexy e pose ammiccanti posta foto hot sul suo profilo instagram alternando scatti mozzafiato in bikini ad altri più vestiti ma altrettanto sensuali. E a Vanity Fair confessa di esserne ancora innamorata.

“Non c'erano segnali di crisi. Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare e invece la decisione, più sua a dire il vero, è stata quella di andare avanti ma su strade diverse” racconta la modella brianzola che per quattro anni è stata la compagna di Rossi. L'addio è stato un fulmine a ciel sereno, proprio come la scintilla scoccata tra loro: “L'amore è nato scoprendo la persona meravigliosa che è: Valentino è un ragazzo semplice, umile, generoso, con dei valori, e questo suo essere alla mano me lo ha fatto avvicinare tanto”. E ricorda con nostalgia il primo approccio: “La nostra storia è stata una bella favola a partire dal modo in cui ci siamo conosciuti... Il destino ha fatto sì che ci incontrassimo a un evento all’autodromo e lì è venuto naturale parlarci, conoscerci”.